Kurban pazarında arife günü hareketliliği

10.08.2019 17:52

Osmaniye'de kurulan kurban pazarında, arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Kurbanlık satın almak için arife bekleyen vatandaşlar, Osmaniye Belediyesi tarafından Dereobası Köyü yolunda kurulan kurban pazarına akın etti.

Kurbanlık satıcısı Ahmet Koçak, arife günü dolayısıyla satışların çok iyi olduğunu söyledi.

Bayramın üçüncü gününe kadar kurban satışı yapıldığını ifade eden Koçak, "Bingöl'den 200 kadar küçükbaş getirdim. 70 kadarını sattım. Bayramın üçüncü gününe kadar satışlarımız devam eder. İnşallah kurbanlıkların çoğunu satarım. Arife günü olması dolayısıyla bugün en yoğun günü yaşıyoruz. Bu yoğunluk bayramın ilk günü de devam edecektir diye düşünüyoruz" dedi.

Kurbanlık satın alan Hüseyin Çatal da pazarda kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu, pazarda bin liradan başlayan fiyatlarda kurbanlık bulmanın mümkün olduğunu kaydetti.

Kurbanlıklarını satın alan vatandaşlar ise satın aldıkları hayvanları nakletmek için araçlara yüklerken büyük çaba sarf etti.

Kaynak: AA