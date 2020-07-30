Kurban pazarında arife bereketi Denizli'de Canlı Hayvan Pazarında arife günü oluşan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'de Canlı Hayvan Pazarında arife günü oluşan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Satıcılar, vatandaşların kurban alımını son güne bıraktığını söyledi.

Denizli'de vatandaşlar arife günü, Canlı Hayvan Pazarında oluşan yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz günlerde kurulan hayvan pazarında en yoğun gün arife oldu. Vatandaşlar, en fazla küçükbaş hayvanlara ilgi gösterdi. Geçen yıla oranla vatandaşların sayısının az olduğunu belirten Hasan Hüseyin Yükselen, "Bizde 130 tane daha hayvan var. Biraz sattık ama bir haftadır bekliyoruz. Diğer günlere oranla, arife diye yoğun biraz ama geçen seneye göre vatandaş az. Geçen sene bundan kalabalıktı. Bu sene bakıyorum kimse yok. Geçen sene buralarda adım atacak yer yoktu. Bu senede böyle nasip" dedi.

"Bugün için fazla yoğunluk var"

Vatandaşların küçükbaş hayvanlara yöneldiğini dile getiren Kadir İncekara, "Bugün için fazla yoğunluk var. Birazda küçükbaşta yoğunluğu fazla gördüm. İki gündür buradayım benim gördüğüm bu. Akşamüzeri alışveriş biraz daha fazla olabilir. 20-21 bandında sığır maskül fiyatları. Canlı olarak da orta perde mal gidiyor, fazla büyük mal satılmıyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA