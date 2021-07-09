Kurban pazarı ring seferleri başladı

İzmit Belediyesi, vatandaşların Alikahya'da bulunan kurban pazarına rahat ulaşımı için ücretsiz ring servisi kaldırmaya başladı.

İzmit Belediyesi, vatandaşların Alikahya'da bulunan kurban pazarına rahat ulaşımı için ücretsiz ring servisi kaldırmaya başladı.

20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İzmit Belediyesi'nin Alikahya Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında satıcılar vatandaşlarla el sıkışmaya başladı. Yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanların görücüye çıktığı modern hayvan pazarına vatandaşların kolay ulaşımı da İzmit Belediyesi tarafından düşünüldü. İzmit Belediyesi, vatandaşların hayvan pazarına rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için ring hizmeti başlattı. Bugün ilk servisini yapan ücretsiz ring araçları bayram sonuna kadar her gün saat 12.00 ile 19.30 saatleri arasında vatandaşın hizmetinde olacak. Servisler her iki saatte bir Milli İrade Meydanı Yanyol'dan kalkacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı