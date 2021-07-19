Kurban Pazarı'nda arefe günü yoğunluğu

Kurban Pazarı'nda arefe günü yoğunluğu Kars'ta, Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Pazarı'nda arefe günü yoğunluğu

KARS - Kars'ta, Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için kent merkezinde bulunan Kömür Tevzi karşısında kurulan hayvan pazarına akın etti. Kurbanı almak için pazara gelen vatandaşlar kurbanlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.

Büyükbaş hayvanının 6 ile 12 bin lira, küçükbaş hayvanların da bin ile 3 bin 500 liraya satıldığı Kars'ta alıcılar fiyatları pahalı bulurken, satıcılar ise fiyatların çok uygun olmasına rağmen hayvanlarını satamadıklarından yakınıyor.

"10 kurbanlık getirdim su parasına sattım"

Pazara getirdiği hayvanları su parasına sattığını ifade eden hayvan sahibi, "10 tane getirdim, su parasına sattım. Yem parası çıkmadı. 5,5 ile 6 bin liraya sattım. Bir torba yem 180 lira, samanın kilosu bin 500 lira haydi köylü işin içerisinden çıksın, nasıl geçineceğiz. Ucuz gitti, her şeye rağmen kurbanlık şuanda çok ucuzdur" dedi.

Hayvan pazarında, satıcılar, hayvanlarını satmak için yoğun mücadele verirken, bayrama bir gün kala yoğunluğun yaşandığı pazarda, alıcılar ise pazarlık yaparak fiyatların biraz daha düşmesi bekliyor. Bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını alarak evlerinin yolunu tutuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu