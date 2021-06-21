Kurban Pazarı için çalışmalar başladı
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Kurban Pazarı için çalışmalar başladı

Kurban Pazarı için çalışmalar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Delihakkı mevkiine Kurban Pazarı kurmak için çalışmalara başladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Delihakkı mevkiine Kurban Pazarı kurmak için çalışmalara başladı.

Kdz. Ereğli'de Kurban Pazarı bu yıl da Belediyenin Delihakkı bölgesindeki arsasının üzerine kurulacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Belediye Veterinerlik İşleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, alıcı ve satıcılar için gerekli koşulları oluşturarak, çadır kurumu ve alanın düzenlemesini yapıyor.

Bin 200 büyükbaş ve bin 500 küçükbaş kapasiteli kurban satış yerinde Kurban Bayramı sonuna kadar gerekli denetim, kontrol, ilaçlama ve temizlik çalışmaları belediye ekipleri tarafından yapılacak. - ZONGULDAK

Kurban Pazarı için çalışmalar başladı
Kurban Pazarı için çalışmalar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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