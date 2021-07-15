Kurban pazar yerleri ilaçlanıyor
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Kurban pazar yerleri ilaçlanıyor

Kurban pazar yerleri ilaçlanıyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçelerde kurulan kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçelerde kurulan kurban çadırlarında ilaçlama uygulaması yapıyor. Yapılan bu uygulama sayesinde karasinek, sivrisinek gibi vektör özelliği taşıyan canlıların üremesi engellenirken, vatandaşların kurban alım satım işlemlerini sağlıklı bir ortamda yapmalarını sağlanıyor.

PERİYODİK ÇALIŞMA

İnsan ve hayvan sağlığının korunması amaçlanan ilaçlama uygulamasını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda Derince, Körfez, Gölcük, Çayırova, Dilovası, Darıca ve Gebze'de konuşlandırılan 7 kurban pazarında 8 ekip 27 kişi ile günlük periyotlarla 675 çadırda düzenli ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

KURBAN BAYRAMI SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri Kurban pazar yerlerinde gerçekleşen ilaçlamaların, Kurban Bayramı süresince devam edeceğini aktardı. Pazar yerlerinde gerçekleşen ilaç uygulamasının hayvan giriş ve çıkışlarında çevreden gelebilecek karasinek, sivrisinek larvaları, kene gibi zararlı risklerinin önüne geçmek için yapıldığını belirtti. Yetkililer bu uygulamanın, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle ilaçlama yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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