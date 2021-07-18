Kurban Paylaşmaktır, Şükürdür
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Kurban Paylaşmaktır, Şükürdür

Kurban Paylaşmaktır, Şükürdür
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Kurban Bayramı mesajı şöyle: "Birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, gönüllerimizin huzur dolduğu mübarek Kurban Bayramı'na kavuştuk. Rabbimize hamdolsun.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın Kurban Bayramı mesajı şöyle:

"Birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, gönüllerimizin huzur dolduğu mübarek Kurban Bayramı'na kavuştuk. Rabbimize hamdolsun.

İnsanlık alemi olarak salgın sebebiyle zor günler yaşasak da manevi dünyamızı zenginleştiren; toplumsal dayanışmanın, yardımlaşma ve paylaşmanın ön plana çıktığı bu mukaddes günlerde bir olmanın, bir arada, aynı duyguyu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Her Müslümanın bir diğerini kardeş gördüğü, zengin-fakir ayrımının paylaşmada eşitlendiği bayramlar; hak dine inananların kendilerini özel hissettikleri en güzel güzel zamanlardır.

Kurban Bayramı ise toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın daha fazla öne çıktığı bir bayram olmasıdır. Kesilen kurbanlarımız Cenab-ı Allah'a kulluğumuzu, teslimiyetimizi, şükrümüzü ifade ederken; paylaşmanın gereği olarak da kurban kesemeyen kardeşlerimizin sofralarında mutluluğa dönüşüyor.

Bu kutlu günleri fırsat bilerek, aile büyüklerimizle, anne babalarımızla, akrabalarımızla hemhal olmayı; çocukları sevindirmeyi unutmayalım. Yetimlerin, öksüzlerin, yaşlı ve kimsesizlerin gönüllerinde yanan bir kandil olalım. Tüm dünyada savaşların bitmesi, gözyaşlarının dinmesi için dua edelim.

Her zaman en güzel bayramların yaşandığı Konya'mızda bu bayram da sizlerin huzuru ve sukünu için belediyeler olarak tüm tedbirleri aldık. Kurban satışından kesimine kadar ihtiyaç duyduğunuz her konuda ekiplerimize ulaşabilirsiniz.

Konyalı hemşehrilerim başta olmak üzere, milletimizin, Türk dünyasının, gönül coğrafyamızın ve tüm dünya Müslümanlarının Kurban Bayramını tebrik ediyor, hep birlikte nice bayramlara sağlıkla ve afiyetle kavuşmayı diliyorum.

Hayırlı bayramlar. "

Kaynak: Habermetre

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