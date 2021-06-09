Kurban öncesi kasap arayışları başladı

Kurban Bayramı öncesinde kesim yapılacak noktalarda kasap arayışları başladı.

Kurban Bayramı öncesinde kesim yapılacak noktalarda kasap arayışları başladı. Düzce İş Kur İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre Düzce'de il genelinde 25 kasap aranıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte birçok noktada hazırlıklar devam ediyor. Hayvancılar hayvanlarını Kurbana hazırlarken, hayvan pazarında da Perşembe günleri hareketlilik devam başladı. Ayrıca kurban kesimhaneleri içinde eleman ilanlarına çıkılmaya başlandı. Bu kapsamda il genelinde Kurban Bayramı'nda ki kesimlerde sorun yaşanmaması ve vatandaşların en hızlı şekilde kurbanlıklarının etlerini alabilmeleri açısından kasap ilanlarına çıkıldı. Düzce İş Kur İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de 25 kasap aranıyor. Kasapların hem hayvanları kesmeleri hem de parçalara ayırması isteniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı