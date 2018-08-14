Kurban Öncesi Hayvan Pazarları Denetimi ve Yol Kontrolleri Artırıldı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı" çerçevesinde; yapılacak iş ve işlemlere yönelik bilgilendirme toplantısı emniyet, jandarma ve belediye zabıta ekiplerinin katılımı ile yapıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, "Hayvan hareketlerinin kontrol edilmesinde dolayısı ile hayvan hastalıkları ile mücadelede kurumların dayanışma içerisinde olması yapılan çalışmaların etkili ve verimli olmasına çok ciddi katkı vermektedir. Bu kapsamda uygulamalarda birliktelik sağlamak ve güncel bilgilerin paylaşılması açısından yapılan toplantı çok kıymetlidir. Bu nedenle yardımlaşarak yürüttüğümüz yol kontrolleri hayvan pazarı kontrolleri gibi çalışmalarda desteklerini esirgemeyen emniyet müdürlüğümüze jandarma komutanlığımıza, büyükşehir ve alt belediyelerimizin zabıta ekiplerine teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bir döneme girdik. Kurban Bayramı öncesi denetimlerimizi artırdık. Hayvan hareketleri kontrolü; hayvan refahı, hayvan sağlığı, insan sağlığı, hayvansal üretim ile ihracatı kapsayan ve ülke ekonomisi için önemli bir sorun olan hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi ve eradikasyonunun sağlanmasının en önemli ayağıdır. Hayvan hareketleri kontrolü ile hayvanlardan insanlara geçen 200'den fazla hastalık ile mücadele ettiğimiz ve hayvan hastalıklarını eradike ederek ülkemiz ihracatına katkı sağladığımız bilinci ile çalışmaktayız. İlimiz; 56 bin işletmede 400 bin büyükbaş, 250 bin küçükbaş, 5 milyon kanatlı ve 70 bin arı varlığı ile Türkiye genelinde hayvancılıkta önemli bir yerdedir. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizde görevli yaklaşık 200 veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli ile hastalıklarla mücadele ediyor ve güvenilir gıdanın tüketiciye sunulması için özverili bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Veteriner Hekim Sabri Akman'ın 'Hayvan Hareketleri Mevzuatı' ile kontrollerde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bir sunu yaptığı toplantı, katılımcı sorularının ardından sona erdi. - SAMSUN