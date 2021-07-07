Kurban kesmek farz mı? 2021 Kurban Bayramı tarihi!
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Kurban kesmek farz mı? 2021 Kurban Bayramı tarihi!

Kurban kesmek farz mı? 2021 Kurban Bayramı tarihi!
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Kurban Bayramı'na kısa süre kalması ile birlikte vatandaşlar, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı 2021! Kurban Bayramı! Kurban kesmek farz mı? 2021 Kurban Bayramı tarihi! konularını araştırmaya başladı.

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Kurban kesecek vatandaşlar Kurban Bayramı ne zaman? Kurban kesmek farz mı? 2021 Kurban Bayramı tarihi! konularını araştırıyor. İslam için büyük öneme sahip Kurban Bayramı ile ilgili detaylar haberimizde.

KURBAN KESMEK FARZ MI?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

• 19 Temmuz Pazartesi Arefe günü

• 20 Temmuz Salı Kurban Bayramı 1. günü

• 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramı 2. günü

• 22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı 3. günü

• 23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 4. Günü

20 Temmuz'da başlayacak olan bayram toplamda 4 gün sürecek. Kurban ibadetini gerçekleştirecek olanlar bayram boyunca kurbanlarını kesecekler.

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