Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalara Karşı Uyarı

Kilis il Sağlık Müdürlüğü tarafından hayvan hastalıklarından biri olan Kist Hidatik hastalığı ve kesik-yaralanmalar konularında bilgilendirilmek amacıyla broşür dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalar ve etkinlikler kapsamında Kayabaş ve Hacı Cümbüş Camilerinde cuma namazı sonrası ve Belediyenin belirlenmiş kurban satış ve kesim yerlerinde halka, Kist Hidatik hastalığı ve kesik-yaralanmalar konularında bilgilendirilmek amacıyla broşür dağıtıldı. - KİLİS