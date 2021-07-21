Kurban kesimi sırasında husumetli 2 akrabalarını tabancayla yaraladılar
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Kurban kesimi sırasında husumetli 2 akrabalarını tabancayla yaraladılar

Kurban kesimi sırasında husumetli 2 akrabalarını tabancayla yaraladılar
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, kurban kesimi sırasında husumetli oldukları akrabaları Sinan Y. ve Sunay Ö.'yü tabanca ile yaralayan Eray ve kardeşi Necati Ö. adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'da, kurban kesimi sırasında husumetli oldukları akrabaları Sinan Y. ve Sunay Ö.'yü tabanca ile yaralayan Eray ve kardeşi Necati Ö. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Eray Ö. "Kurbanı kestik, Allah kabul etsin" derken, kardeşi Necati Ö. ise "Amin" diye karşılık verdi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram namazından sonra kurban kesmek için evlerinin önüne gelen Sinan Y. ve akrabası Sunay Ö., burada, husumetli oldukları Eray ve Necati Ö. kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada Sinan Y. ve Sunay Ö. tabancayla yaralandı. Sinan Y. komşusunun aracıyla Sunay Ö. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kalça ve bacak bölgelerinden yaralanan Sinan Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olay sonrası gözaltına alınan Eray ve Necati Ö. kardeşler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eray Ö., sevk sırasında, "Kurbanı kestik, Allah kabul etsin" dedi, kardeşi Necati Ö. ise "Amin" diye karşılık verdi.


Kurban kesimi sırasında husumetli 2 akrabalarını tabancayla yaraladılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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