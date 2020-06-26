Kurban kesimi nasıl yapılacak? 2020 Diyanet'in kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair kararı Resmi Gazete'de!
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Kurban kesimi nasıl yapılacak? 2020 Diyanet'in kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair kararı Resmi Gazete'de!

Koronavirüs sebebiyle yaklaşmak olan Kurban Bayramı'nın nasıl olacağı da merak konusu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2020 kurban kesimi nasıl yapılacak ayrıntılandırıldı. İşte, detaylar...

Kurban kesimi nasıl yapılacak? 2020 Diyanet'in kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair kararı Resmi Gazete'de!
26.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:02

Diyanet, 2020 kurban kesimine dair hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, şehirlerde kurban satış ve kesim yerleri ayarlanacak ve halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik kurban kesim elemanı kursları düzenlenecek. Peki, İstanbul'da kurban pazarları ne zaman hazırlanacak? Kurban satışı ne zaman başlayacak?

İSTANBUL'DA KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursu düzenlenecek. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16 Temmuz'dan itibaren başlayacak.Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri hayvan refahı mevzuatına uygun yapılacak.Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli asgari şartları taşımayan işletmelere yaptırımlar uygulanacak.

KURBAN KESİMİ RANDEVUSU NEDİR?

Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim yapmak isteyenler daha önceden arayarak randevu alacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az 1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılacak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak.Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak, giriş kapılarına ve uygun yerlerine Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak.

KURBAN PAZARLARINDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK

Satıcılar ve müşteriler arasında "el teması" olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında, gelenekleşen "tokalaşma" yapılmayacak.Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak.Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olacak.Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulacak ve alan içindeki ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması sağlanacak.Satıcıların geceledikleri yerlerde yataklar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak ve diğer satış ünitesindekilerle temas etmemeleri uyarısında bulunulacak. Pasaportları ve nakil belgeleri olmayan hayvanların sevkine izin verilmeyecek

İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak.Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET'ten sorgulanarak hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilecek.

Kurbanlık hayvanlar, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.

Bu arada kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan "HaySag" isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek sorgulanabilecek.

KURBAN KESİMİNDE KURALLARA UYMAYANLARA UYGULANACAK CEZA NE KADAR?

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 351 TL idari para cezası uygulanacak.Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL idari para cezası verilecek.Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak.Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1902 TL idari para cezası uygulanacak.Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947 TL idari para cezası verilecek.

NEREDE KURBAN KESİLEBİLİR?

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol edilecek.Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise şu uyarılarda bulunuldu:"Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır."

2020 Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair kararın tamamı için tıklayın...

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