Kurban kesimi hazırlıkları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban kesimi hazırlıkları

Mezbahaneden görüntüler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık'ın konuşması Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kurban kesimi hazırlıkları KOCAELİ - Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve...

28.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:28

Mezbahaneden görüntüler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık'ın konuşması Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kurban kesimi hazırlıkları

KOCAELİ - Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Sakarya'da, Kurban Bayramı'nda yoğunluk beklenen hayvan pazarı ve kesim alanlarındaki hazırlıklar tamamlandı.

Adapazarı Kasaplar Odası Et Entegre Tesisleri'nde koronavirüs tedbirleri kapmasında kurban kesimleri yapılacak.

Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kobal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesiste 200'e yakın hayvan kesileceğini söyledi.

Valilik tarafından hazırlanan genelge kapsamında kesimlerin gerçekleştirileceğini ifade eden Kobal, şöyle konuştu:

"Burada hijyen ve diğer konulardaki tedbirlerimiz alındı. Kesimler için hijyenik bir ortam oluşturuyoruz. Kurban Bayramı'nda her noktada kıyma çekiliyor. Bunların kesinlikle denetlenmesi gerekiyor. Bu risktir, yıllardan beri bunun önüne geçemedik. Yetkililerimizden bu konuda tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Özellikle bu salgın döneminde bunların engellenmesi gerekiyor. Bir hayvanın 7 hissesi varsa tedbirler kapsamında 1 kişi vekalet alarak gelecek. Diğer hissedarlar dışarıda bekleyecek. Kasaplar odası olarak bu konuda titiz davranacağız. Giriş çıkışlarda, maske, dezenfekten ve ateş ölçümü kurallarına riayet edilecek, ateşi yüksek olanlar gerekli sağlık kurullarına bildirilecek."

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait, İzmit, Kandıra ve Karamürsel ilçelerindeki mezbahalar kurban kesimi için vatandaşlara hizmet verecek.

Randevu sistemiyle hizmet verecek mezbahalarda oluşturulan kamera sistemiyle vatandaşlar, canlı yayınlarla online olarak işlemleri takip edebilecek.

Veteriner hekim denetiminde yapılacak kesimlerde, her türlü hijyen kuralına uyulacak. Sosyal mesafe kuralı dolayısıyla 1,5 metreye bir kişi gelecek şekilde mezbahalarda düzenlemeler yapıldı.

Kesim sırasında vekalet vermesi için ortaklardan biri içeriye alınacak, diğerleri ise dışarıya konulan ekranlardan işlemleri takip edebilecek.

Mezbahaya gelemeyen vatandaşlar "www.kocaeli.bel.tr" üzerinden canlı yayınlarla sıralarını izleyebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 200'ün üzerinde kişiye de kurban kesim eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, İzmit'teki mezbahaların, Türkiye'de kamunun elinde bulunan en büyük ve modern tesislerden olduğunu belirtti.

Tam otomatik sistemle burada işlemlerin yapıldığını anlatan Karabıyık, Kurban Bayramı'nda da kente hijyenik et sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Karabıyık, kesim ücretlerinin de online yatırıldığını kaydetti.

Bolu

Bolu'da kurban kesiminin sağlıklı koşullarda yapılması için çalışmalar sürüyor.

Belediyeye ait, Kuruçay Mahallesi'nde yer alan mezbaha ile özel işletmelere ait kesim alanları, vatandaşlara randevu sistemiyle hizmet verecek.

Mezbahalarda, veteriner hekim denetiminde yapılacak kesimlerde, her türlü hijyen kuralına uyulacak.

Sosyal mesafe kuralı dolayısıyla 1,5 metreye bir kişi gelecek şekilde yapılan düzenlemelere ek olarak kesim alanlarında ateş ölçümü de gerçekleştirilecek.

Bolu Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramı tedbirleri ve kurban kesim ücretlerini karara bağladı. Karara göre, büyükbaş hayvanların kesiminde 500, küçükbaş hayvanların kesimi için 100 lira ücret alınacak.

Kurban Kontrol ve Denetim Birimi kurularak, kurban satış ve kesim yerlerini denetlemek üzere ise görevliler belirlendi.

Ayrıca kurban hizmetlerinin denetlenmesi kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince bayram öncesi ve süresince, satış ile kesim yerlerinin denetlenmesinin ise Bolu Belediyesi zabıta ekiplerince yapılmasına karar verildi.

Kurban kesimi hazırlıkları

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Dünya
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Spor
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
Sahte para ile kurban pazarlığı yapan şüpheliler, kendilerini görüntüleyen kameramana uçan tekme ile saldırdı
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
8'inci kattan atlayan 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Balıkesir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, zeytin bahçesine uçtu! İmam ve kayınpederi öldü
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Gaziantep'te koronavirüs tedirginliği! Bayramda fiziki ziyaret yerine görüntülü sohbet yapacaklar
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde son 2 günde 5 vaka tespit edildi, kaymakam vatandaşları uyardı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Özlem Zengin Fatih Sultan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Ozan Güven Pelin Akil Kerem Bursin
Spor İrfan Buz Selçuk İnan Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha Silah Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kurban kesimi hazırlıkları - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 17:53:56. #1.15#
title