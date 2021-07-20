Kurban kesim yerlerinde hareketlilik
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Kurban kesim yerlerinde hareketlilik

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da Kurban Bayramı Kurban kesim yerlerindeki hareketlilik ANTALYA - Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen kurban kesim yerlerinde bayram namazı sonrası hareketlilik başladı.

Antalya'da Kurban Bayramı

Kurban kesim yerlerindeki hareketlilik ANTALYA - Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen kurban kesim yerlerinde bayram namazı sonrası hareketlilik başladı.

Konyaaltı ilçesinde vatandaşların kurbanlıkları Siteler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde randevulara göre sıraya alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), hijyen ve diğer kurallara uyularak kesildi.

Kurban kesim yerlerinde hareketlilik
Kurban kesim yerlerinde hareketlilik
Kurban kesim yerlerinde hareketlilik
Kurban kesim yerlerinde hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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