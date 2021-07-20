Kurban kesim yerlerinde hareketlilik

Antalya'da Kurban Bayramı Kurban kesim yerlerindeki hareketlilik ANTALYA - Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen kurban kesim yerlerinde bayram namazı sonrası hareketlilik başladı.

Antalya'da Kurban Bayramı

Kurban kesim yerlerindeki hareketlilik ANTALYA - Antalya'da Kurban Bayramı dolayısıyla belirlenen kurban kesim yerlerinde bayram namazı sonrası hareketlilik başladı.

Konyaaltı ilçesinde vatandaşların kurbanlıkları Siteler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde randevulara göre sıraya alınarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), hijyen ve diğer kurallara uyularak kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden