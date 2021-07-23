KURBAN KESİM YERLERİ TEMİZLENEREK DEZENFEKTE EDİLİYOR
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KURBAN KESİM YERLERİ TEMİZLENEREK DEZENFEKTE EDİLİYOR

KURBAN KESİM YERLERİ TEMİZLENEREK DEZENFEKTE EDİLİYOR
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Kurban Bayramı boyunca kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi, 28 farklı bölgedeki kurban kesim yerlerini vatandaşların kullanacağı hale getiriyor.

Kurban Bayramı boyunca kurban kesim yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yürüten Melikgazi Belediyesi, 28 farklı bölgedeki kurban kesim yerlerini vatandaşların kullanacağı hale getiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kurban kesim noktaları, kapalı Pazar yerlerinin yıkanması, dezefenkte, kireçleme işlemleri ile sokak ve konteyner yıkama çalışmaları programlı olarak yürütüldü.

Melikgazi halkının temiz ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için ilk günden itibaren temizlik ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçenin genelinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hayvan atıkları kepçeyle temizlenirken, pazar yerleri de belediye ekipleri tarafından deterjanla yıkandı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden temizlik çalışmaları ile kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun dezenfekte edilerek, bayram süresince kurbanını kesecek vatandaşlar için hijyenik hale getiriliyor. Yapılan kesimlerin ardından bölgede yaşanabilecek haşere oluşumunun da önüne geçmek amacıyla ilaçlamalar yapılarak bakteri oluşumu engelleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda, 28 farklı bölgedeki kurban kesim alanlarımız hızlı bir şekilde temizlendi, dezenfekte edildi ve ilaçlandı. Vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla oluşturduğumuz kurban yakalama ekiplerimiz de kaçan kurbanlıkların yakalanmasında oldukça başarılı bir çalışma yürüttü Kurban alanlarındaki temizliği ve hijyen çalışmalarını büyük bir özveriyle yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye olarak bayram boyunca yoğun çalışmaya devam edeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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