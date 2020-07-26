Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ilçede belirlenen 7 kurban kesim yerinde görev alacak personele yönelik eğitimlerini tamamladı.

Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı
26.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 26.07.2020 10:54

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ilçede belirlenen 7 kurban kesim yerinde görev alacak personele yönelik eğitimlerini tamamladı. 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu tamamlayan personele covid-19 pandemisi dolayasıyla dikkat etmeleri gereken konular da anlatıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günün başlayacak Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. İlçede Bayandır ve Ermenek mahallelerinde oluşturulan kurban kesim yerlerine kontrollerin ardından kurbanlık hayvan girişleri başlarken diğer yandan 7 mahallede hizmet verecek kurban kesim yerlerinde görev alacak personelin eğitimleri de tamamlandı.

Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi'yle birlikte düzenlenen 20 saatlik kursta, personele dini vecibelere ve hijyen kurallarına uygun kurbanın nasıl kesileceği konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde, covid-19 pandemisi dolayasıyla dikkat edilmesi gereken noktalar da tek tek anlatıldı.

Kursu tamamlayan personel sertifikalarını alırken Muratpaşa Belediyesi'nin 7 kurban kesim yerinde bu bayramda 60 personel görev alacak. Aynı zamanda kurban satış yeri olan Bayındır ve Ermenek mahallerindeki alanlarla birlikte Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sigorta kapalı pazarında bayramın ilk iki günü, Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde bayramın birinci günü vatandaşlar kurbanlarını, aldıkları randevuyla ücretsiz kestirebilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi Spor
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı 3. Sayfa
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi Güncel
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Selin Şekerci ve Serdar Bilgili, yeni aşka yelken açtı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan krizi dobra dobra anlattı
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
Zeynep'in katili, cezayı azaltmak için psikolojik sorunları olduğunu öne sürdü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık İlhan Cihaner Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Ozan Güven Deniz Seki Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Malcolm Thomas Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 10:55:28. #1.15#
title