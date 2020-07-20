Kurban kesim yerleri denetleniyor Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesim alanlarına denetimler yapılıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesim alanlarına denetimler yapılıyor.

Yaklaşan kurban bayramı nedeniyle resmi gazetesinde yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında Kırklareli Tarım ve Orman il Müdürlüğüne kurban kesim yeri için başvur yapan 5 adet kişiye ait kurban kesim yerleri denetlendi. Yapılan denetimlerde kesim yerlerinin açı adreslerinin belirlenerek, sağlık ve çevre şartlarının uygunluğu açısından kontrol edildi. Ayrıca Kurban Satış ve Kesim Yerlerinde korona virüse yönelik alınması gereken tedbirler anlatılarak, tebliğ edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA