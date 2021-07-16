Kurban Kesim Yerleri Açıklandı

Kurban Kesim Yerleri AçıklandıÇankırı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların şehir merkezinde kesim yapabileceği alanları açıkladı.

Kurban Kesim Yerleri Açıklandı

Çankırı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların şehir merkezinde kesim yapabileceği alanları açıkladı. Çankırı İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda; Belediye Mezbahası, Pazar Pazarı, Esentepe Mahallesi Kesimhanesi ile merkez köylerde belirlenen alanlarda kesim yapılabileceği bildirildi.

Çankırı Belediyesi, Çankırı İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararları doğrultusunda belirlenen kesim alanlarını Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Belirlenen kurban kesim alanlarında vatandaşların su ihtiyacını gidermek için belirlenen noktalara su tesisatları bağlanıyor. Kesim alanlarının güvenliği ve özellikle pandemi sebebi ile gerekli tedbirler de ilgili birimlerin personelleri tarafından kesim süresince sağlanacak. Kesim alanlarında maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları titizlikle yürütülecek.

Kesim alanlarında kurbanlarını kestiren vatandaşlar için kurbanlık kesim fiyat tarifesi de belli oldu. Vatandaşlar küçükbaş kurbanları için 70 TL, büyükbaş kurbanları için 325 TL kesim ücreti ödeyecek.

Haber tarihi: 2021-07-16 Son eklenen 10 haber: Çankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz NöbetindeCoğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi Başkan Esen'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü MesajıÇankırı Belediyesi Tarihi ve Turistik Mekanları Ziyarete Açtı "Eğlence Mahallemde" Etkinliği Çocuklara Nefes Aldırdı Tellere Takılan Yavru Leylek Kurtarıldı Çankırı Belediyesi Tarihinde Bir İlk Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde İki Sporcumuz Madalya KazandıÇankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Ayın Personelleri Ödüllendirildi

Kaynak: Habermetre