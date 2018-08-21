Kurban Kesim Alanlarında Hijyen Denetimi

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim alanlarını denetledi.

Nevşehir'de kurban kesimlerinin belirlenen kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi için kentte zabıtalar denetim yaptı.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından oluşturulan denetim ekibi, Kurban Kesim Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim alanlarında incelemeler yaptı.



Denetimlerin Kurban Bayramı boyunca süreceği bildirildi.