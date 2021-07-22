Kurban Kesim Alanlarında Dezenfeksiyon Mesaisi
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Kurban Kesim Alanlarında Dezenfeksiyon Mesaisi

Kurban Kesim Alanlarında Dezenfeksiyon Mesaisi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yapılan alanlarda başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kesim yapılan alanlarda başlattığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince Kurban Bayramı nedeniyle kesim yapılan alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan dezenfeksiyon mesaisi gece saatlerine kadar devam ediyor.

Kent genelinde kurban kalıntılarından oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek ve kötü kokuyu önlemek amacıyla vatandaşların sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurban kesim alanlarında yapılan kesimlerin ardından alanı, çöp konteynerlerini ve çevreyi detaylı bir şekilde dezenfekte etti.

Karasinek ve sivrisinek gibi vektörlerin oluşumunun önüne geçilmesi ve vatandaşların keyifli bir bayram geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşları da atıklarını çevrede bırakmama, çöp konteynerlerine atma konusunda uyardı.

Kaynak: Habermetre

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