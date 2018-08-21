Kurban Kesim Alanları Denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan sağlık timi, kurban kesim alanlarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında görevli 10 veteriner hekimden oluşan sağlık timi, kentte oluşturulan 4 kurban satış yeri ve 11 kesim alanında denetim yaptı.

Ekip denetimlerde, kasap ve alan sorumlularını temizlik kurallarına uymaları konusunda uyardı ve vatandaşlara sağlıklı et tüketimi konusunda hazırlanan broşürleri dağıttı.

Veteriner hekim Feryad Amaç, yaptığı açıklamada, bayramın en güzel şekilde geçmesi için tüm birimlerle çalıştıklarını söyledi.

Kurban kesenlere önemli görevler düştüğünü ifade eden Amaç, şunları kaydetti:

"İnsanlarda görülen hastalıkların yüzde 60'ı hayvansal kökenlidir. İnsan sağlığı açısından gıdalardan kaynaklanan riskin yüzde 90'ı da hayvansal kökenli gıdalardan oluşmaktadır. Bundan dolayı kurban kesim yerlerinde vatandaşlara yardımcı olmak için çalışıyoruz. Bizlere her konuda başvurabilirler. Ayrıca vatandaşlarımızdan bir ricamız da kesim sonrasında oluşan hayvan atıklarını gelişi güzel çevreye atmasınlar. Çevremizi kirletmeyelim. Belediye temizlik ekiplerimize yardımcı olalım."