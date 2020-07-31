Kurban kesim alanında koronavirüs tedbirleri
Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.
31.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:54
Nevşehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından, vatandaşlar belediyelerin belirlediği yerlerin yanı sıra özel kesim alanlarına geçti. Kasaplar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve koruyucu kıyafetlerle çalıştı. Kentte, kurban kesiminden hisse dağıtımına kadar profesyonel yöntemlerle hizmet veren özel alanlar rağbet gördü.
Kaynak: AA