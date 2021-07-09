Kurban kesim alanı hizmete hazır
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Kurban kesim alanı hizmete hazır

Kurban kesim alanı hizmete hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı'nda hizmet verecek olan kurban kesim alanının Çamlıca Kapalı Pazar Yeri olarak belirlendiğini duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı'nda hizmet verecek olan kurban kesim alanının Çamlıca Kapalı Pazar Yeri olarak belirlendiğini duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde kesebilmeleri için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alan, saat 08.00 itibari ile faaliyet gösterecek. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağı belirtti. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Eskişehirliler, koronavirüs tedbirlerinin de uygulanacağı kesim alanından, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yararlanabilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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