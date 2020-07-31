Kurban kesim alanı Kurban kesim yerinden genel görüntü Vatandaşların röportajı Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.

Kurban kesim yerinden genel görüntü

Vatandaşların röportajı

Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından, vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlerde kurbanlarını kesti. Kurban kesim yerlerinde belediye ekipleri tarafından KOVİD-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler de alındı.

Kaynak: AA