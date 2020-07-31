Kurban kesim alanı
Kurban kesim yerinden genel görüntü Vatandaşların röportajı Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.
31.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:57
Kurban kesim yerinden genel görüntü
Vatandaşların röportajı
Kayseri'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından, vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlerde kurbanlarını kesti. Kurban kesim yerlerinde belediye ekipleri tarafından KOVİD-19 tedbirleri kapsamında bazı önlemler de alındı.
Kaynak: AA