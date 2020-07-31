Kurban kesim alanı
Kurbanların yüzülmesinden genel ve detay görüntüler Kurbanlıklardan genel ve detay görüntüler Niğde'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.
31.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 31.07.2020 18:08
Kurbanların yüzülmesinden genel ve detay görüntüler
Kurbanlıklardan genel ve detay görüntüler Niğde'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı. Bayram namazının ardından, vatandaşlar belediyenin belirlediği yerlerde kurbanlarını kesti.
Kaynak: AA