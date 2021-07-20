Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere koştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere koştu

Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere koştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da kurbanlık hayvanları kesmek isterken kazayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 22 kişi hastanelik oldu.

Aydın'da kurbanlık hayvanları kesmek isterken kazayla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 22 kişi hastanelik oldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da sabah namazının ardından kurban kesimleri başladı. Kurban kesimleri sırasında sırasında kimi vatandaşlar kazayla çeşitli kesici aletlerle, kimileri de hayvanların saldırısına uğrayarak vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan 22 vatandaş özel araçlar yada ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere getirildi. Hastanede müdahaleleri yapılan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. - AYDIN

Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bayramın ilk gününde hastaneye koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Neslihan Atagül
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban keserken kendini yaralayanlar hastanelere koştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 13:33:11. #1.14#

title