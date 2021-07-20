KURBAN KESERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
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KURBAN KESERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hastane önünde acı haberi alan yakınları, gözyaşı döktü.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban kesimi yaptığı sırada fenalaştı. Korkmaz'ın baygınlık geçirdiğini gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.

KURBAN KESERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
KURBAN KESERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
KURBAN KESERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
KURBAN KESERKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü
Kurban keserken kalp krizi geçirip öldü
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