Kurban Keseceklere Vatandaşlara Uyarı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler, Kurban vazifesini yerine getirirken hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Memiler, Yaklaşan Kurban bayramı öncesi Kilis halkını kurbanlık alımında ve kesiminde dikkat edilmesini gereken konularda uyarılarda bulunarak, kesiminin İslam dinine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Özellikle kurban vazifesini yerine getirirken hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Memiler, kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt, onay kapsamında ki iş yerleri tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Kurban bayramının yaz ayına denk gelmesi nedeniyle sıcaklık ve iklim şartlarının bu yılda kurban bayramında risk faktörü olarak öne çıkacağını açıklayan Memiler, alınacak kurbanın Allah'a kurban edilmeye layık olması için aşağıdaki unsurların kurbanda olmaması gerektiğini belirterek, "Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün olması, iki gözünün veya bir gözünün kör olması, dişlerinin tamamının veya çoğunun düşmüş olması, boynuzlarının birinin veya ikisinin kökünden kırılmış olması, kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş olması, memelerinin başlarının kopmuş olmasıdır. Bu hayvanlar kurban edilemezler.Kurban kesimi esnasında dikkat etmemiz gereken hususlarda ise Kurbanlık hayvanın kesim yapılacağı alanda hayvanın eti ile temas edecek kirliliğe mahal verilmemesi için kesim yapılacak alan mutlaka hijyen kurallarına uygun olmalıdır. Kurban kesimi yapacak olan kişinin işin ehli olmasına dikkat edilmelidir. Hayvana eziyet çektirmeden, hijyen kurallarına dikkat eden ve eti telef etmeden uygun parçalara ayırabilecek kişiler kesim için tercih edilmelidir.Sokak ortası gibi hayvan kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmamalıdır. Kurban kesildiğinde ön temizlik işlemleri yapılıp güneş ışınlarına maruz kalmayarak yeterli oranda soğutma yapıldıktan sonra uygun paketleme materyalleri ile paketlenerek vakit geçirmeden muhafaza altına alınmalıdır.Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir" diye konuştu.

Kilis halkının bu konulara önemle dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Memiler, yaklaşan Kurban bayramımızı en içten dileklerimle tebrik eder, Türk-İslam alemine mübarek bayramın huzur getirmesini temenni ederim diyerek sözlerini noktaladı. - KİLİS