Kurban kelleleri 25 TL'den ütülüyor
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Kurban kelleleri 25 TL'den ütülüyor

Kurban kelleleri 25 TL'den ütülüyor Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı olurken, kellenin tanesi 25 TL'den ütülüyor.

31.07.2020 14:08 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:19

Kurban kelleleri 25 TL'den ütülüyor

KİLİS - Kilis'te kesilen kurbanların kellelerinin temizliği ve derideki tüylerin ütülmesi demirci ustaları için yeni bir kazanç kapısı olurken, kellenin tanesi 25 TL'den ütülüyor.

Kilis'te kurbanlarını kesen vatandaşlar, kurban kellesinin temizliği için demircilerin yolunu tutuyor. Demir işlemek için yakılan ateşler, bu kez kurbanlık hayvanların kellelerinin temizliği işine yarıyor. Hayvan başına 15 TL alan demirci ustaları, hayvan kellelerini ateşte temizliyor.

Kilisli demirci ustalarından Mehmet Macit, Kurban Bayramı'nda iş yerlerini kelle ütmek için açtıklarını belirterek, "Yılda sadece Kurban Bayramı'nda bu işi yapıyoruz. Kurbanlarını kesen vatandaşlar kurbanlarının kellelerini ütecek zamanları veya yerleri olmadığı için bize getiriyor. Kor ateşte kelleleri 25 TL karşılığında ütüyoruz. Babadan gelen bir mesleğimiz. Kellelerin boynuzlarını satırla kırıyoruz. Sonra ütmeye başlıyoruz" diye konuştu.

Kurban kelleleri 25 TL'den ütülüyor

Kaynak: İHA

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