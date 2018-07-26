Kurban İbadeti Konulu Konferans

Kastamonu'da "Tarihten bugüne kurban ibadeti" konulu konferans düzenlendi.

Belediye Konferans Salonu'nda, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, konuşmacı olarak katıldı.

Çocuklara iyi davranılması gerektiğini belirten İşliyen, "Allah'ın bize sunmuş olduğu en büyük emanet olan çocuklara göz bebeğimizden daha hassas davranmalıyız." dedi.

İşliyen, konuşmasının devamında kurban ibadeti hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Eşref Can ile vatandaşlar katıldı.