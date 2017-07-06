Kurban Hazırlıkları Dijital Ortamda Erken Başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilmesi gereken hususları içeren 'Kurban Rehberi' vatandaşların bilgilenmesi için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandı.



Giresun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada,"Satın alınacak kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca https: //hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu bilgiler e-devlet üzerinden de sorgulanabilmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca yürütülen "Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi" kapsamında 'HaySag - Hayvan Sağlığı ve Refahı' adıyla bir akıllı telefon uygulaması geliştirilmiş ve uygulama Android ve IOS marketlerde ücretsiz olarak yayınlanmaya başlamıştır. Bu akıllı telefon uygulamasıyla hayvan hastalıkları hakkında bilgi edinilebilmekte, yayımlanan hayvan sağlığı, hayvan hareketleri ve hayvan refahı ile ilgili mevzuat takip edilebilmekte, hayvan hareketleri kontrol belgeleri görüntülenebilmekte, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bilgileri küpe numarası ile sorgulanabilmektedir. Şüphe edilen hayvan hastalıkları en yakın İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinin kurumsal e-posta adresine bildirilebilmektedir" denildi. - GİRESUN