Kurban etlerini pay ederken kalp krizi geçirip öldü
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Kurban etlerini pay ederken kalp krizi geçirip öldü

Kurban etlerini pay ederken kalp krizi geçirip öldü
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kurban kesiminden sonra etleri pay sahiplerine ayırırken kalp krizi geçiren Vedat Kocakaya (45) hayatını kaybetti.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde kurban kesiminden sonra etleri pay sahiplerine ayırırken kalp krizi geçiren Vedat Kocakaya (45) hayatını kaybetti. 

Olay, dün sabah saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Ekinören köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Vedat Kocakaya evinin önünde kestiği kurbanın etlerini pay sahiplerine ayırırken fenalaştı. Yere yığılan Kocakaya'yı görenler durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen Kocakaya, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Vedat Kocakaya, dün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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