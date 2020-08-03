Kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için hazırlanıyor Tokat Belediyesi aşevi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla başlatılan "Kurban Paylaşmak Demektir" kampanyasına bağış yapan vatandaşların destekleri ile alınarak kesimi yapılan 64 büyükbaş ile 335 küçükbaş hayvan eti ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya hazırlanıyor.

Tokat Belediyesi aşevi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla başlatılan "Kurban Paylaşmak Demektir" kampanyasına bağış yapan vatandaşların destekleri ile alınarak kesimi yapılan 64 büyükbaş ile 335 küçükbaş hayvan eti ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya hazırlanıyor.

Aşevinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplere teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Kurban bağışları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Hayırlı güzel bir bayramı daha idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kurban Bayramı, yardımlaşmanın doruğa çıktığı, kurban hisselerinin dağıtıldığı müstesna bir bayram. Bizler de Tokat Belediyesi aşevi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda bağışlanan kurbanlarınızı pay ederek, dağıtıma hazır hale getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA