Kurban Etleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Gürün Kültür Vakfı, Gürün Kaymakamlığı ve Gürün Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında hayır sahiplerinin bağışladıkları kurbanlar ihtiyaç sahibi ailelere pay edildi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 252 aileye pay edilen etler dağıtıldı.

Gürün Kültür Vakfı Yöneticisi Ali Geçili emeği geçenlere teşekkür ederek ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını belirtti. - SİVAS