Kurban etini getirene ücretsiz 'kuru dinlendirme' hizmeti
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Kurban etini getirene ücretsiz 'kuru dinlendirme' hizmeti

Eskişehir'de bir et restoranı, Kurban Bayramı'nda dana etini porsiyonlamadan karkas halinde getiren vatandaşlara dry aged (kuru dinlendirme) hizmeti veriyor.

Kurban etini getirene ücretsiz 'kuru dinlendirme' hizmeti
29.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:49

Eskişehir'de bir et restoranı, Kurban Bayramı'nda dana etini porsiyonlamadan karkas halinde getiren vatandaşlara dry aged (kuru dinlendirme) hizmeti veriyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala piyasalardaki bayram hareketliliği sürüyor. Eskişehir'de Etevim Steakhouse adlı işletme ise bayramda oldukça konuşulacak bir uygulamaya imza attı. İşletmede hali hazırda etlere uygulanan dry aged yani kuru dinlendirme işlemi, Kurban Bayramı süresince dana etini karkas şeklinde getiren vatandaşlara sunuluyor. Özel dolaplarda yaklaşık 30 gün boyunca eti dinlendirerek yapılan bu işlem sonrası vatandaşlara etleri istedikleri şekilde porsiyonlanıp geri veriliyor. Kurban etlerini steakhouse'larda servis edilen biftek ve pirzola gibi et porsiyonlarına dönüştüren bu işlem için herhangi bir ücret de talep edilmiyor.

"Hem daha yumuşak bir hal alıyo, hem de daha lezzetli oluyor"

Dry aged işlemi hakkında bilgi veren Etevim Steakhouse işletmecisi Servet Keskin, etin bu yöntem ile daha lezzetli ve yumuşak olduğunu belirtti. Dana filetosunu parçalamadan getirenlere ücretsiz bir şekilde hizmet verileceğini sözlerine ekleyen Keskin, "Et, porsiyonlanmadan karkas halinde 0 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranı bulunan özel dolaplarda 28-30 güne kadar dinlendiriliyor. Dinlendirme sonrasında et hem daha yumuşak bir hal alıyor, hem de daha lezzetli oluyor. Yumuşak olmasının nedeni dinlendirme sırasında etin içindeki enzimlerin etteki kas liflerini parçalayarak etin çiğnenmesini daha kolay hale getirmesi oluyor. Lezzetli olmasının nedeni ise dinlendirme sırasında protein moleküllerinin parçalanıp aminoasitlere dönüşmelerinden kaynaklanıyor. Yani tamamen doğal. Biz Eskişehirli hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda dry aged hizmetini vermeye başlıyoruz. Dana filetosunu parçalamadan bize getirdiklerinde 28 güne kadar özel dry aged dolaplarda dinlendiriyor, sonrasında istedikleri kalınlıkta keserek porsiyonlayıp veriyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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