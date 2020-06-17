Kurban eti nasıl saklanır?
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Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban etini sağlıklı şekilde muhafaza etmek için bir dizi önlem almalısınız. Gerekli tedbirleri almazsanız et bozulabilir, sağlıksız hale gelebilir.

Kurban eti nasıl saklanır?
17.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:53

Kurban etinin kesimden sonra ne kadar dinlendirileceği, derin dondurucu nasıl saklanacağı, etin dondurucuda ne kadar süre kalacağı gibi konular Kurban bayramında akıllara en sık gelen sorulardır. İşte kurban etini saklamanın püf noktaları…

KURBAN ETİ SAKLAMANIN PÜF NOKTALARI

Öncelikle kesim işleminde sonrası sonrasında kullanılan bıçak, kap ve diğer malzemelerin hijyenik standartlarda olmasına dikkat edilmelidir.

Kurban eti mümkün olduğu kadar büyük parçalar halinde kesilmeli bu şekilde pay edilmelidir. Bu işlemin ardından hemen etin soğutulması gerekir.

Kurban etinin kesimin hemen ardından kıyma yapmak doğru değildi. Bu hata et yüzey alanının genişlemesine ve mikroorganizma üremesi için uygun bir alana dönüşmesine enen olur.

Kurban eti nasıl saklanır?

Kurban eti kesimden sonra +4/ +5 derece sıcaklıkta bekletilmelidir. Et hemen tüketilmemeli, soğukta bekletilmelidir. Saklanacak etler de derin dondurucuda saklanmalı ya da kavurma yapılarak muhafaza edilmelidir.

Kırmızı etin donma noktası -1.5/ +1.7 derece arasıdır. Etin muhafaza edildiği ortam ne kadar soğuksa o kadar uzun süre saklanabilir. -18 derece derin dondurucuda saklanan kırmızı et 8 ay boyunca güvenle muhafaza edilir.

Saklama alanı olarak no-frost bölümler değil derin dondurucular tercih edilmelidir. Çünkü no-frost bölümler hem küçüktür hem de yalıtım noktasında iyi değildir.

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