'Kurban eti 24 saat dinlendirilmeli'
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'Kurban eti 24 saat dinlendirilmeli'

DİYETİSYEN Cansu Arslan, kurban etinin doğru tüketimi konusunda uyarıda bulunarak, "Yeni kesilmiş etler mümkünse 24 saat dinlendirilmelidir.

'Kurban eti 24 saat dinlendirilmeli'
30.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:25
DİYETİSYEN Cansu Arslan, kurban etinin doğru tüketimi konusunda uyarıda bulunarak, "Yeni kesilmiş etler mümkünse 24 saat dinlendirilmelidir. Uygun pişirilmeyen etler koroner-kalp hastalığı bireylerle birlikte 65 yaş ve üzeri bireyleri olumsuz etkiliyor" dedi. 

Özel bir hastanede beslenme ve diyet uzmanı olan Diyetisyen Cansu Arslan, Kurban Bayramı öncesi et tüketimi ve etin saklama yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kurban Bayramı ile birlikte kırmızı et tüketiminin sıklığı ve miktarının artacağını belirten Arslan, "Kırmızı et iyi kalite hayvansal protein kaynağıdır. Bununla birlikte A, B6, B12 vitaminlerini ve demir, çinko, fosfor, magnezyum minerallerini içerir. Kırımızı etin fazla miktarda ve uygun olmayan pişirme ilkeleri ile hazırlanması başta hipertansiyon, diyabet, koroner-kalp hastalığı bireylerle birlikte 65 yaş ve üzeri bireyleri olumsuz etkilemektedir. Ancak beslenmemize yapacağımız dokunuşlarla bayramı daha sağlıklı geçirmek elbette mümkündür. Bayram sabahı hafif klasik bir kahvaltı ile güne başlanmalı, yeni kesilmiş etler mümkünse 24 saat dinlendirilmelidir. Çünkü dinlendirilmemiş etin hem pişirilmesi hem de sindirimi zordur. Kesilen etler dinlendirildikten sonra haşlama-buğulama yöntemi ilk tercih olmalıdır. Kavurma yapılacaksa et kendi yağı ile kısık ateşte pişirilmeli, başka yağ eklenmemelidir. Ateşte veya mangalda pişirilmek istenirse etin üzerinde kömürleşme olmasına izin verilmemeli ateş ile et arasında en az 15 santimetre mesafe olmasına dikkat edilmelidir" dedi. 

'KIYMA YA DA KUŞBAŞI ŞEKLİNDE HAZIRLANMALI'Kurban etinin saklama yöntemi hakkında da bilgi veren Arslan, "Kesilen etlerin fazlası büyük parçalar halinde değil, kıyma ya da kuşbaşı şeklinde hazırlanmalıdır. Tek pişirimlik paketler halinde dolapta saklanmalıdır. Çiğ et ile temas eden bıçakların sebze ve meyvelerle temas ettirilmemesi bakteri bulaşmaması için önemlidir. Etler dolapta eksi 2 derecede 1-2 hafta derin dondurucuda eksi 18 derecede 3-6 ay arasında saklanabilir. Etler çözdürülmek istenirse dışarıda değil, buz dolabının alt kısmında çözdürülmelidir. Kırmızı et tüketirken özellikle demir emilimi için C vitamini kaynağı sebze ve meyvelerle bir arada tüketmek daha doğru olacaktır. Bol limonlu, mevsim yeşilliği içeren bir salata doğru tercihlerden biridir. Ayrıca bayram boyunca tatlı konusunda da şerbetli, hamur işi tatlılar yerine sütlü, meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Günlük yürüyüş ve su tüketimi ihmal edilmemelidir" diye konuştu. 

Sivas'ta vatandaşlar ise genellikle Kurban Bayramı'nda kırmızı et tüketimine dikkat ettiklerini belirterek, eti dinlendirdikten sonra yemeye özen gösterdiklerini vurguladı.


- Sivas

Kaynak: DHA

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