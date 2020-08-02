Kurban çadırları bir yandan toplanırken, bir yandan pazarlıklar sürüyor İstanbul'da bayramın üçüncü gününde kurban satış noktalarında birçok çadır toplanırken, az sayıda hayvanları kalan satıcılar ise pazardaki bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul'da bayramın üçüncü gününde kurban satış noktalarında birçok çadır toplanırken, az sayıda hayvanları kalan satıcılar ise pazardaki bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul'da kurban pazarlarındaki hareketlilik bayramının 3'üncü gününde büyük oranda sona erdi.

Sultangazi'de kurulan kurban satış noktasında bulunan kurban çadırlarının neredeyse tamamı kaldırılmış olmasına rağmen henüz satılmamış hayvanları bulunan az sayıda satıcı ise müşterilerini bekliyor. Bayramın ilk iki günü kurban kesemeyen bazı vatandaşlar fiyatların düşmesini fırsat bilerek üçüncü gün kurbanlık için pazarlık yaptılar.

"Geri götürürüm yine de ucuza satmam"

Tekirdağ'dan gelen Fahrettin Kazan, "60 tane hayvanla geldim buraya. 55 tanesini sattım 5 tane kaldı. İlk başta güzeldi ama şu an fiyatlar dibe vurdu. 15-16 bin liralık bir dana şu an 12-13 bin lira. Geri götürürüm yine de ucuza satmam" dedi.

"Bunca hayvanı satamayız fırsatçılara verip geri döneceğiz"

Van'dan hayvanlarını getiren kurban satıcısı Rıdvan Yıldız ise, "170 hayvanla geldim şu an elimde 110 hayvan var. Bunca hayvanı satamayız fırsatçılara verip geri döneceğiz. Van'da bu hayvanın çifti 3 bin liraya satılırken, şu an bin 200 liraya satıyoruz ama yine de alan yok" şeklinde konuştu.

"Uygun olur diye bugüne bıraktık ama yanlış yaptık ilk gün kesilecek"

Kurban alımı için pazara gelen Resul Toy isimli vatandaş ise, "Uygun olur diye bugüne bıraktık ama yanlış yaptık. İlk gün kesilecek. Diğer günlere hayvan kalmıyor. Hayvan bulduk ama ortaklar vazgeçti. Biz de küçükbaş hayvan keseceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA