Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
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Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bileteceklere uyarılarda bulunan bıçak ustaları, "Bıçağı yaktığın zaman gittiğiniz yerde kelle de kesemezsiniz et de kesemezsiniz" dediler.

Kurban bıçaklarını biletirken bunu yapanlar kurban kesemeyecek
18.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:00

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bileteceklere uyarılarda bulunan bıçak ustaları, "Bıçağı yaktığın zaman gittiğiniz yerde kelle de kesemezsiniz et de kesemezsiniz" dediler.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta kala Kocaeli'de çeşit çeşit bıçaklar tezgahlarda yerini almaya başladı. Bıçakçıların bileme mesaisi ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala iş yoğunluğu giderek artan bıçak ustaları, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirmek için kullanacakları bıçakları alırken seçici olmaları konusunda uyardı. Bıçaklarını biletecek vatandaşları da uyaran bıçak ustaları, bileme esnasında bıçakların yakılmaması gerektiği aksi halde kurban ve et kesiminde kullanılmaz hale gelebileceğini söylediler.

"Önemli olan bıçağımızın çelik olması"

Kocaeli'de 25 yıldır bıçakçılık işiyle uğraşan 39 yaşındaki Muzaffer Öner, yaklaşan Kurban Bayramı'yla birlikte bıçak bilemelerde özen göstermek gerektiğini söyledi. Vatandaşların bıçaklarını alırken çelik olanları seçmeleri gerektiğinin altını çizen Öner, "Vatandaşlar seyyar satıcılardan değil de dükkanlara giderek oradan kendileri seçebiliyorlar. Pahalı bıçak olması önemli değil, bıçağın çelik olması gerekiyor. Dışarıdan gelen sıradan bıçakları bir kere sürtersen direkt körelmeye gidiyor. Ondan sonra ne kesebiliyor ne de başka bir şey yapabiliyor. Marketlerden de bıçaklar alınabilir, orada da marka bıçaklar oluyor ama alırken biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela dışarıdan, Çin'den gelen bıçaklar var, onlar olmuyor. Bıçağı elinize aldığınız zaman sağa sola bükebiliyorsunuz. Onlardan hiç olmaz. Bilenmeye bile gelmiyor. Önemli olan bıçağımızın çelik olması. Bıçak sağa sola oynamayacak" dedi.

"Kellenin ekmek keser gibi kesilmesi doğru değil"

Kurban ibadeti yapılacağı zaman hayvanın işinin, ehli kişiler tarafından kesilmesinin önemli olduğunu kaydeden Öner, "Bıçağın iyi bilenmesi gerekiyor. Bilenmediği için de hayvana eziyet olabiliyor. Bunun için kesmeyi de bilmek gerekiyor. Sadece bıçağın çelik olması ve bilendiği zaman hemen hayvana vurmak önemli değil. Kesmede ustaca birisi olduğu zaman bıçak bilendiğinde 10 numara olur. Ama kesmeyi bilmek gerekiyor. Kesmeyi bilmeyenler alıyor, sürtme yapıyor. Kellenin ekmek keser gibi kesilmesi doğru değil. Hayvanı yatırdığınız zaman bıçak ileri geri yapılmaması gerekiyor. Sadece çekmeyle kelle alınabiliyor. Ama ileri geri yaptığın zaman hayvan kendini kastımı, derisi de kalın olduğu için kesme şansı olmuyor ve hayvana eziyet ediyor. Bir de bilerken bıçağı yakmamak gerekiyor. Çelik de olsa bıçağı yaktığın zaman gittiğiniz yerde kelle de kesemezsiniz et de kesemezsiniz" diye konuştu.

Bıçak bileme işini son güne bırakmayın

Bileme işini bütün yıl boyunca yaptıklarını dile getiren Öner, vatandaşların bıçakları genellikle geç getirdiklerini söyledi. Son haftaya kalan ve aceleyle bilenen bıçaklardan hayır gelmeyeceğini ifade eden Öner, vatandaşlara bileme işini son güne bırakmamalarını tavsiye etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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