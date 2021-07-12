Kurban bıçakları bileniyor
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Kurban bıçakları bileniyor

Kurban bıçakları bileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Kütahya'da vatandaşlar, yıllardır vazgeçemedikleri bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Kütahya'da vatandaşlar, yıllardır vazgeçemedikleri bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.Eski bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçak bileme ustaları ise, vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

20 yıllık bileme ustası İsmail Eroğul, "Kurban'ın Bayramının şartlarından biride kesim için bıçağın keskin olması şart ve bıçak seçiminde bıçağın kalitesi ile satın alınan yer önemlidir. Bugünlerde yoğunluk yaşıyoruz. Bu arefe günün gece saatlerine kadar devam eder" diye konuştu.

Mesleğinin inceliklerinden bahseden Eroğlu, "Her bıçakla kurban kesilmez. Bazı vatandaşlarımız kesmeye çalışıyor. Kurban bıçağının ayrı olması ve keskin olması lazım. Sonuçta bir canlı kesiliyor. Hayvana acı çektirmeden kurban kesilmesi gerekiyor. Bilenen bıçak keskin ve kaliteli oluyor" şeklinde konuştu.

Eroğul, bileme ücretinin 4 TL olduğunu sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kurban bıçakları bileniyor
Kurban bıçakları bileniyor
Kurban bıçakları bileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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