Raflarda bıçaklardan detaylar

Bıçak alan müşterilerden görüntüler

Bıçak bileyleme görüntüleri

Ali Umuş ile röportaj

Kurban bıçağı alırken ucuza kaçmayın uyarısı

Osmaniye'de bıçak imalatı yapan Ali Umuş: "Kurban bıçağı fiyatları piyasada 5-10 liradan başlıyor. Fakat bunlar kaliteli değil. İyi bir bıçak almak isteyen vatandaşlarımız 25 - 30 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor."

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de bıçak imalatı yapan Ali Umuş, Kurban Bayramı için bıçak almak isteyenlerin fiyata değil kaliteye bakması gerektiğini söyledi.

Umuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bıçak üretmenin bir sanat olduğunu ve kaliteli bir bıçağın mutlaka usta bir elden geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Bıçağın malzemesi kadar işlenmesinin de kalitesini etkilediğini kaydeden Umuş, "Kaliteli bıçak ilk önce dövme olacak, suyu sert olacak ve çekiç görecek. Bıçağın ağzının inceltilerek açılması lazım ki iyi kessin. Piyasada bazı bıçakçılar dövmeden yapıyorlar. Bıçağını keskin tarafından üst bölümlere doğru inceltilerek yapılması gerekiyor. Böyle yapıldığı zamanda bıçak çabuk köreliyor." dedi.

İyi bir kurban bıçağı almak isteyenlerin aldıkları bıçağın fiyatından çok kalitesine önem vermesi gerektiğini vurgulayan Umuş, şunları söyledi:

"Bayram yaklaştığı için piyasada çok sayıda bıçak satılmaya başlandı. İyi, kaliteli, sağlam ve keskinliğini uzun yıllar koruyacak bir bıçak almak isteyenler, bıçağın fiyatından çok kalitesine dikkat etmeli ve bildiği güvendiği yerlerden almalı. Kurban bıçağı fiyatları piyasada 5-10 liradan başlıyor. Fakat bunlar kaliteli değil. İyi bir bıçak almak isteyen vatandaşlarımız 25 - 30 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Vatandaşımız, 'Nasıl olsa sadece kurban keserken kullanacağım' diyerek ucuz bıçaklara yöneliyor. Ama bir çoğu kurban kesimini tamamlayamadan bu bıçakları atmak zorunda kalıyor. Sağlam ve kaliteli bir bıçak ise yıllarca sorun çıkarmadan kullanılabilecektir. Vatandaşlarımız bunu düşünerek hareket etsin."

Kaynak: AA