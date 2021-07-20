Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
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Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

Kurban Bayramınız Kutlu Olsun
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Bayramlar, birlik ve beraberlik duygusunun yoğun olarak yaşandığı; sevgi, saygı, barış, kardeşlik ve yardımlaşmanın pekiştiği özel günlerdir.

Bayramlar, birlik ve beraberlik duygusunun yoğun olarak yaşandığı; sevgi, saygı, barış, kardeşlik ve yardımlaşmanın pekiştiği özel günlerdir.

COVID-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasından itibaren, Bayramlarımızı adına ve anlamına yaraşır bir coşkuyla kutlayamadık. Ancak, Bayramlarda daha da ön plana çıkan birlik ve beraberlik duygusunu, COVID-19 salgınını yenmek üzere başlattığımız aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımızda uygulayarak, "birlikte çalışma, birlikte öğrenme ve birlikte başarma" yaklaşımıyla, dikkat çeken ve dünyaya da örnek olacak başarılara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda COVID-19 salgınının etkilerini hissediyoruz. Önümüzdeki Bayramları gönül rahatlığıyla beraberce kutlayabilmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.

Bu duygularla Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, birlikte sağlıklı günlerde yaşayacağımız nice bayramlar diliyorum.

Prof. Dr. Hasan MANDAL

TÜBİTAK Başkanı

Kaynak: Habermetre

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