Kurban bayramını sağlıklı geçirebimek için beslenme önerileri
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Kurban bayramını sağlıklı geçirebimek için beslenme önerileri

Kurban Bayramı'nda özellikle artan et tüketimi ve her gün fazlaca yenen tatlılar, sağlığı olumsuz etkiliyor ve kilo alımını kaçınılmaz hale getiriyor.

Kurban bayramını sağlıklı geçirebimek için beslenme önerileri
06.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:28

"Kurban Bayramı'nda, bayram geleneklerimizden olan tatlı, şeker tüketimine ek olarak kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı artmaktadır. Artan kırmızı et tüketimi, aslında beslenmemizin çok önemli bir öğesi olan protein ihtiyacımızı karşılar.Fakat günlük protein ihtiyacı her bireyin kilosuna, aktivite yoğunluğuna ve fizyolojik durumuna göre farklılık gösterir ve kontrolsüz tüketilen kırmızı et, sağlığımız için bazı riskler yaratabilir" diyen Herbalife Nutrition Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Tamer, Kurban Bayramı'nda doğru ve sağlıklı beslenmenin sırlarını bizler için açıkladı.

Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın

Bayramda da her zaman olması gerektiği gibi güne sağlıklı ve erken bir kahvaltı ile başlayın. Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, domates, salatalık, yeşillikler yanında bir ya da iki dilim tam buğday ya da esmer ekmek iyi gider. Genelde önemli bir hata yapılır ve bayram sabahında kesilen kurbanın eti yenir. Oysa yeni kesilmiş et sert olur, pişirmesi de sindirmesi de sıkıntı verir. İlla da kavurma yiyecekseniz ya önceden kavurmalık et almalısınız ya da ertesi sabahı beklemelisiniz. En az bir gün buzdolabında dinlendirilmiş et daha iyi pişer, daha kolay sindirilir. Küçük porsiyonlarda tüketmeyi unutmayın.

Kırmızı etin yağlı kısımlarını tüketmemeye özen gösterin

Kırmızı etler içlerinde çokça görünmeyen yağ içerir, yağlı kısımlarından olabildiğince uzak durun. Özellikle sakatat ve iç yağlar her ne kadar size lezzetli gelse de hepsinin doymuş yağ bombası olduğunu ve az miktarlarda olsa bile sağlık açısından riskli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Kendi yağı ile düşük ateşte sabırla pişirilen etin besin değerleri korunmuş olur, üstelik içi de iyi pişer. Alevde ya da mangalda ateşe yakın tutularak pişirilen etlerde hem proteinler, vitamin ve mineraller kaybedilir hem de kanserojen maddeler açığa çıkabilir. Pişirme yöntemleri kadar porsiyon miktarları da çok önemli! Çalışmalar, yanlış pişirme yöntemleri ile hazırlanan kırmızı eti fazla tüketen bireylerde, başta bağırsak kanseri olmak üzere diğer sindirim sistemi hastalıklarının da daha fazla görüldüğünü gösteriyor.

Kırmızı etin yanında sebze tüketmeyi unutmayın

Kırmızı ette bulunan demir, çinko, yüksek protein ve vitaminlerden en iyi şekilde yararlanabilmek için, etin yanında taze ve renkli sebzeler, bolca da salata tüketmek gerekir. Bu sayede özellikle lif ve C vitamini, etteki besin maddelerinin daha iyi emilmesini sağlar, fazla kolesterolü de vücuttan uzaklaştırır. Ara öğün olarak kararında tüketilecek taze yaz meyveleriyle de tokluk sürenizi uzatır, kan şekerinizi dengede tutar. Böylece ana öğünlere çok da iştahlı girmezsiniz. Biliyorsunuz, bir öğüne ne kadar aç girerseniz, o öğünde o kadar gereksiz besin tüketirsiniz.

Tatlı ve çikolatalardan uzak durun

Bu bayram belki çok olmayacak ama misafirliklerde yapılan ikramlar, hele de çeşit çeşit tatlılar, bayramlarda dengeli diyeti bozan önemli bir faktördür. Misafirliklerde ikram edilenleri hesaba katarak gün boyu küçük porsiyonlar halinde ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Çikolata ve şekerlemelerden olabildiğince uzak durmaya çalışın, hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlı ikramlarını tercih edin. Aslında en iyisi taze meyve ya da hiç değilse meyveli tatlılardan yana seçim yapmaktır.

Bol su tüketmeyi unutmayın

Özellikle sıcak günlere denk gelen bayram boyunca bol bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Hatta acıktıkça önce bir bardak su için. Su tüketiminiz günde 8-10 bardağın altına düşmemeli. Su dışında ikram edilen içeceklerden bitki ve meyve çaylarını da tercih edebilirsiniz. Yemeklerde etin yanında gazlı içecekler yerine de maden suyu, ayran, kefir ya da cacık çok daha sağlıklı bir tercih olur. Taze sıkılmış portakal suyu gibi içecekler de etteki demirin emilimini artırabilir.

Spor yapmayı ihmal etmeyin

Diyelim ki bayramda biraz fazla kaçırdınız. Eyvah demeden önce eşofmanlarınızı giyin ve elinizde suyunuz, şöyle tempolu bir yürüyüş yapın, hatta fazladan birkaç dakika daha yürüyerek gün boyu fazladan aldığınız kalorileri yakmak için metabolizmanıza bir fırsat yaratın. Bayram seyran demeyin, her fırsatta daha fazla hareket etmeyi alışkanlık haline getirin. Unutmayın, sağlıklı ve uzun bir yaşam için sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra hareketli bir yaşam tarzı anahtar rol oynar.

Kaynak: Bültenler

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