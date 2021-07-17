Kurban bayramında kargolar açık mı? Kargolar Kurban bayramında çalışıyor mu? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?

Kurban bayramına kısa bir süre kala özellikle pandemi süresince birçok kişinin evinden çıkmadan alışveriş yapabilmesini sağlayan kargoların açık olup, olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından internette " Bayramda kargolar açık mı? Kurban bayramında kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu?" gibi soruların cevapları aratılmakta. Peki, 15 Temmuz'da ve Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

15 Temmuz ve Kurban bayramına sayılı gün kala özellikle Covid19'un bulaş riskinden çekinen vatandaşların en çok merak ettiği konu kargoların açık olup, olmayacağı. Son dönemde pandemiden dolayı birçok kişinin tercihi online alışveriş olurken, alışverişlerin zamanında ulaşmasını sağlayan kargo şirketlerinin açık olup, olmadığı merak edilmeye başlandı. Kamu kurum kuruluşları gibi özel sektörde de bazı iş yerleri resmi tatillerde tatil oluyor. 2021 Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak. Peki, kargolar 15 Temmuz ve Kurban bayramında açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? Kargo şirketlerinin hangilerinin bayramda açık olduğu, hangi kargo şirketlerinin bayramda kapalı olduğu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizde bulabilirsiniz.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının bayramdaki çalışma saatlerini haberimizin devamından erişebilirsiniz.

PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

PTT Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında hizmet vermemektedir. PTT Kargo arefe gününde ise 09.00 ile 12.30 arası hizmet vermektedir.

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YURTİÇİ KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?



Yurtiçi Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında hizmet vermemektedir. Yurtiçi Kargo arefe günü ise tam gün hizmet vermektedir.

Yurtiçi Kargo'ya saat 17:00'e kadar herhangi bir Yurtiçi Kargo Şubesine giderek de kargonuzu teslim edebilirsiniz. Bayram, tatil günleri ve Cumartesi günleri "VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi" hizmeti sunulmamaktadır.

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ARAS KARGO KURBAN BAYRAMI'INDA AÇIK MI?

Aras Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında kapalıdır. Aras Kargo arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.

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MNG KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

MNG Kargo Kurban bayramı ve 15 Temmuz'da hizmet vermemektedir. MNG Kargo arefe gününde ise yarım gün çalışmaktadır.

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SÜRAT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

Sürat Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında çalışmamaktadır. Sürat Kargo arafe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.

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UPS KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

UPS Kargo'da diğer kargolar gibi 15 Temmuz ve kurban bayramı süresince hizmet vermemektedir. UPS KARGO arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.

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