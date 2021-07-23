KURBAN BAYRAMINDA DESTEKLER DEVAM ETTİ

KURBAN BAYRAMINDA DESTEKLER DEVAM ETTİYalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önceden tespit edilen aileler Kurban Bayramı dolayısıyla unutulmadı.

KURBAN BAYRAMINDA DESTEKLER DEVAM ETTİ

Yalova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından daha önceden tespit edilen aileler Kurban Bayramı dolayısıyla unutulmadı. Yalova Belediyesi ekipleri tarafından kapılarına kadar götürülen destek kolileri ailelere teslim edildi. Yapılan destek hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Muhtarlıklarımız ve Belediyemizin daha önceden tespit etmiş olduğu ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımıza desteklerimiz Kurban Bayramı boyunca da devam etti. Bunun dışında rutin olarak tespit edilen vatandaşlarımıza yardımlarımız devam etmektedir" dediler.

Kaynak: Habermetre