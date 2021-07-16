Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler
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Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler

Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler
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Giresun Valiliği tarafından, Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirlerle, bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallara yönelik alınması gereken tedbirler belirlendi.

Giresun Valiliği tarafından, Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirlerle, bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallara yönelik alınması gereken tedbirler belirlendi.

20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" başlığı altında belirlenmiş, Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan "2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" ise 19. 06. 2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 20 - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edeceğimiz Kurban Bayramı süresince özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek bayramın ve tatilin huzur, barış ve güvenlik içerisinde, milli birlik ve beraberlik duygularıyla kutlanması amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 01. 07. 2021 tarih ve 10815 sayılı Genelgesine ek olarak ekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Alınan tedbirler ve kararlara indirmek için tıklayınız. .

Kaynak: Habermetre

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