İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak
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İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirilmesi amacıyla kent genelinde asayiş olayları ve trafik akışına yönelik tedbirler alındığını belirtildi.

Bayram öncesi ve süresince 569 trafik unsuru, 1074 trafik personeli olmak üzere diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914 ekipten oluşan 19 bin 923 polis görev yapacak.

Polis, bayram öncesi ve süresince vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 otogar ve cep otogarı, il giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, 3 bin 530 cami ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri başta olmak üzere kentin asayişi ve güvenliği için görev ifa edecek.

Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacak.

Trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla kent sınırları içerisinde geceli gündüzlü çalışacak görevliler, yapılan etkin denetimlerle emniyet müdürlüğünün sorumluluk alanında bayram öncesi, sırası ve sonrasında tedbirleri sürdürecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da kentte Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirleri helikopterle inceledi.

İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak
İstanbul'da Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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