Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi
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Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi

Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yarım asırdır bıçakçılık ve demirlik yaparak el sanatı mesleğinin bölgede son kalan ustası olan Mehmet Ocak, Kurban Bayramına sayılı günler kala satır siparişlerini yapmak için zamanla yarışıyor.

Yarım asırdır bıçakçılık ve demirlik yaparak el sanatı mesleğinin bölgede son kalan ustası olan Mehmet Ocak, Kurban Bayramına sayılı günler kala satır siparişlerini yapmak için zamanla yarışıyor.

Kozan Ticaret Odasının girişimleri ile coğrafi işaret alan Tapan bıçağının yapımını incelemek üzere bölgeye gelen Slow Food Adana Birliği Kurucusu ve Lideri Pırıl Bilici ve beraberindeki heyet, 40 derece sıcakta binbir emekle demirin bıçak ve kesere dönüşümünü yerinde izledi. Yarım asırdır demir döverek ekmeğini ateşten binbir emekle çıkaran Mehmet Ocak ise Kurban Bayramına sayılı günler kala çırak bulamadığı işi için siparişlere yetişemediğini, Tapan bıçak ve keserlerine yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Adana'nın Feke ilçesi Tapan Mahallesinde el sanatı mesleğinin son ustalarından olan Mehmet Ocak, Kurban Bayramı öncesi aşırı sıcak havalara demirin sıcaklığını ekleyerek bayram öncesi yoğun mesai yapıyor.

Demirci ustası Ocak, 52 yıldır mesleğini severek yaptığını ifade ederek, Tapan'a gelen Slow Food Adana Birliği Kurucusu ve Lideri Pırıl Bilici ve beraberindeki ekibe tanıtarak mesleğin meşakkatli ve zorlu yolculuğunu anlattı. Sıcakta demir dövmenin meşakkatli mesaisine tanık olan kadınlar, demir ustası Ocak ile birlikte demir döverken o anları kameralarına kaydetti.

Usta Mehmet Ocak, Kurban Bayramına sayılı günler kala çırak bulmadığı mesleği için kurbanlık satır ve bıçak siparişlerini yetiştiremediğini belirterek, "Haddinden fazla sipariş var, onda birini yapabildik. Çırak yok, yapacak usta yok, yaşlandık. Geçmişte kurs açmıştım, yetişen 7-8 usta farklı yerlerde çalışıyor. Siparişler çok güzel ve yoğun, elimizden geldikçe yetiştirmeye çaba sarf ediyoruz. Dövme olduğu için çok değerli. Döküm bıçaklar 2. sınıf kalite olur. Bu bıçak keskin olur. Bir bıçağı yapmak 1 saat sürüyor, günde en fazla 10 tane yapılabiliyor. Şu an sadece sipariş üzerine yapıyoruz. Evde kullanılan satır 600 gram demirden 100 TL, kasap satırı ise 1 kilo 200 gram demirden yapılır ve 200 TL'den satılıyor" diye konuştu. - ADANA

Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi
Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi
Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi
Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi
Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi
Kurban bayramına sayılı günler kala demirci ustasının zorlu mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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