Kurban bayramına özel üretildi, görünümü ve fiyatıyla dikkat çekiyor
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Kurban bayramına özel üretildi, görünümü ve fiyatıyla dikkat çekiyor

Sivas'ta bıçak ustası Mustafa Argut, tarafından Kurban bayramına özel üretilen 4 adet masat fiyatıyla ve görünümüyle dikkat çekiyor.

Kurban bayramına özel üretildi, görünümü ve fiyatıyla dikkat çekiyor
26.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:45

Sivas'ta bıçak ustası Mustafa Argut, tarafından Kurban bayramına özel üretilen 4 adet masat fiyatıyla ve görünümüyle dikkat çekiyor.

Sivas'ta bıçak ustaları, Kurban bayramına sayılı günler kala yoğun mesai harcıyor. Kurban kesiminde kullanılacak olan bıçakların iyi kesmesini isteyen vatandaşlar, bıçaklarının keskinliğini arttırabilmek için bıçakçılara akın ediyor. Sivas'ta 41 yıllık Bıçak ustası Mustafa Argut, Kurban bayramına özel el yapımı masat üretti. Bıçak gibi çeşitli kesici aletleri bileylemekte kullanılan özel masatlar'ın sap kısmı ve gövde kısmı ise görünümüyle dikkat çekiyor. Özel masatların sap kısmında geyik boynuzu, manda boynuzu, pirinç balçak ve kehribar kullanılıyor. Gövde kısmında yurt dışından getirilen kaliteli çeliğin kullanıldığı masatlar, Kurban bayramı öncesi Bin TL 'den alıcı buluyor. Kendi kurbanını kesen vatandaşlar ve kasaplar için üretilen masatlar ise 250 TL'den satışa sunuluyor.

Kurban Bayramı öncesi masata yoğun ilgi

Sivaslı bıçak ustası Mustafa Argut, hazırlanan masatların kurban bayramı için kasaplara ve amatör evde kesim yapan vatandaşlara yaptıklarını belirterek, "Alanların memnun kalacağına da eminiz. İki çeşit çelikten yaptık. Alman ve İşveç çeliğinden. Alman çeliğinden yapılan masatlarımız 250 Türk lirası. İsveç çeliğinden yaptığımız masatlar ise 500 Türk lirası. Masatların komple profil resmine kadar kendimiz çıkarıyoruz evde. Makine kullanmıyoruz komple el yapımı. Kurban bayramından dolayı gelen talepte oldukça yoğundu. Şuan da elimizde bulunanların yüzde 80'i gitti. Yüzde 20'si ise buraya gelen müşterilerimize yok dememek için fazladan yaptığımız masatlar " şeklinde konuştu.

"Özel yapım masatların eşi yok"

Öte yandan, 4 özel masat ürettiğini belirten Argut, "Ayrıca ben özel 4 masat yaptım. Boy ölçülerini kendi standartıma göre aldım ben. Her ustanın ve her masat yapan firmanın kendisine ait bir ölçüsü vardır. Ben bunu biraz daha büyük tutarak tezgah masatı veya döner bıçağı masatı olarak tasarladım. Özel masatların sap kısmında manda boynuzu, kehribar, pirinç balçak ve geyik boynuzu kullandım. Çeliklerimiz İsveç çeliği. 4 tane eşsiz masat çıkardım. Masatlarda diş dediğimiz bir olay vardır. Elimizi sürdüğümüz zaman tırnağımıza takılan dişler vardır. Ben özel masatlarda birine sıfır birine ise sıfırın bir kalını diş ayarladım. Yani eliniz değdiği zaman dişi tırnakta hissedemiyorsunuz. Masatlar kullanım yerine ve kişiye göre ayarlanır. Bunların fiyatları da bin Türk lirası " dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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